Path of Exile 2: броня, оружие и способности для рейнджера
Рейнджер в Path of Exile 2 — класс, полагающийся на дальний бой. Предлагаемый нами билд ориентирован на молниеносные атаки.
Лучшие навыки и камни поддержки для рейнджера
Навык — Bow Shot (Выстрел из лука)
Камни поддержки — Added Lightning Damage (Дополнительный урон молнией) / Additional Accuracy (Дополнительная точность)
Базовая атака, усиливаемая рекомендуемыми нами камнями.
Навык — Lightning Arrow (Молниеносная стрела)
Камни поддержки — Chain (Цепь) / Electrocute (Электрошок)
Стрела цепляется к нескольким врагам и наносит им шок, усиливаемый вторым камнем. Первый же увеличивает количество цепочек между неприятелями.
Навык — Lightning Rod (Молниеносный жезл)
Камни поддержки — Area of Effect (Увеличенная область действия) / Lightning Penetration (Проникновение молний)
Желз усиливает эффект от молниеносных атак. Вкупе с выбранными камнями это делает его хорошим помощником в сражении с группой недругов.
Навык — Snipe (Прицельный выстрел)
Камни поддержки — Window of Opportunity (Окно возможностей) / Ranged Combat (Дальний бой)
Прицельный выстрел позволяет нанести мощный удар по одной цели. Первый камень увеличивает урон в случае попадания в тайминг, а второй делает атаки с расстояния более сильными. Отличная связка для сражения с боссами.
Навык — Escape Shot (Выстрел побега)
Камни поддержки — Unbreakable (Несокрушимость) / Blind (Слепота)
С помощью выстрела побега вы сможете быстро выйти из окружения. Камни используются для защиты от прерывания навыка и для снижения точности врагов.
Навык — Voltaic Mark (Знак вольтаики)
Камень поддержки — More Duration (Увеличенная длительность)
Навык увеличивает урон по выбранной цели, а после ее смерти создает мощный выстрел. Отлично подойдет для битв с боссами. Камень продлевает действие.
Лучшие пассивные навыки для рейнджера
Ваша цель — максимально увеличить урон от молниеносных атак и шансы на нанесение шока. Поэтому отдайте предпочтение следующим «пассивкам»:
Honed Instincts (Обостренные инстинкты)
Combat Alchemy (Боевая алхимия)
Vile Wounds (Оскверненные раны)
Master Fletching (Мастерское владение луком)
Surging Currents (Рвущиеся токи)
Death from Afar (Смерть издалека)
Rattled (Ошеломленный)
Frazzled (Сбитый с толку)
Electrocution (Электрошок)
Freedom of Movement (Свобода движения)
Exploit (Эксплуатация)
Wasting (Истощение)
Лучшее оружие для рейнджера
Поскольку билд выстроен вокруг молниеносных атак, то и искать следует луки и колчаны, усиливающие электрический урон. Также обратите внимание на экземпляры, дающие прибавку к силе и скорости атаки.
Лучшая броня для рейнджера
По аналогии с оружием отдавайте приоритет доспехам, увеличивающим урон от молниеносных атак. Помните о том, что уклонение служит основной защитой для рейнджера. Неплохо бы обзавестись экипировкой с данным свойством.
Лучшие аксессуары для рейнджера
Ищите экземпляры, увеличивающие запас здоровья, ускоряющие регенерацию маны и защищающие от элементального урона.