Промокоды PUBG Mobile на октябрь 2026

PUBG Mobile на октябрь 2026 года продолжает выдавать короткоживущие коды, которые меняются практически ежедневно и живут от нескольких часов до пары дней. Фиксированного списка на месяц у игры нет и быть не может. Стандартные коды на серебряные осколки и ваучеры вводятся в официальном Центре погашения на сайте — нужен Character ID из профиля. Коды коллабораций, сейчас это партнерство с NARUTO, активируются иначе — через внутриигровой раздел «События» и «Коллекцию галереи», а не через сайт. Глобальные коды не работают на серверах Китая, Японии, Кореи, Тайваня и Вьетнама. Универсального кода на 1000 UC не существует — это устойчивый миф, на котором наживаются мошеннические сайты.