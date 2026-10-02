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Экшен от Bandai Namco Aces Ace Combat 8 вышел в полноценный релиз на PS5, Xbox Series X|S и PC

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Постер Ace Combat 8: Wings of Theve.
Фото Яндекс.Маркет

Bandai Namco Aces выпустила новую часть авиационного экшена Ace Combat 8: Wings of Theve — игра вышла на PC, PS5 и Xbox Series X|S, а ее онлайн уже превысил 37 тысяч игроков.

Сейчас Ace Combat 8 занимает первое место в чарте самых продаваемых игр Steam — купить игру можно и в российском Steam. Версия для PC получила русский интерфейс и субтитры, но осталась без русской озвучки. Помимо одиночной кампании, в Ace Combat 8 есть сетевые режимы для восьми игроков.

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