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Монах в Path of Exile 2: какое оружие, броню и способности использовать

Дмитрий Сироватко
Корреспондент
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Монах.
Он не может похвастаться хорошей защитой, но его атаки смертоносны.

Монах — неординарный класс персонажа в Path Of Exile 2, который отлично подойдет любителям острых ощущений. Герой не может похвастаться хорошей защитой, но его атаки способны быстро устранить врагов, если правильно действовать. А как именно — узнаете из нашего материала.

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Лучшие навыки и камни поддержки для монаха

Рекомендуем вам сделать упор на удары молнией и ладонью. Такой билд сосредоточен на нанесении критических ударов и накопление урона.

Навык — Quarterstaff Strike (Удар посохом).
Камни поддержки — Overpower (Подавление) / Soul Thief (Похититель души).

Удар посохом — базовая атака, наносящая приличный урон и не тратящая маны. Первый камень ускоряет накопление оглушения, а второй помогает восстанавливать ману при нанесении физического урона.

Навык — Killing Palm (Смертельная ладонь).
Камни поддержки — Profusion (Изобилие) / Momentum (Импульс).

Смертельная ладонь позволяет мгновенно убить врагов с низким уровнем здоровья и дает дополнительный заряд. Шансы на получение еще одного увеличивает первый камень, а второй повышает наносимый урон.

Навык — Falling Thunder (Громовой удар).
Камни поддержки — Lightning Infusion (Молниеносная инфузия) / Coursing Current (Бегущий ток).

Навык используется для нанесения мощной фронтальной атаки. Инфузия увеличит урон на 25 процентов, а бегущий ток поможет шокировать находящихся поблизости врагов.

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Навык — Staggering Palm (Оглушающая ладонь).
Камни поддержки — Impact Shockwave (Ударная волна) / Excise (Ударная волна).

Название говорит само за себя: навык используется для оглушения врагов — создает ударную волну при оглушении врага. Камни используются для увеличения урона и шансов нанесения критического удара.

Навык — Tempest Flurry (Шквал бури).
Камни поддержки — Ambush (Засада) / Inevitable Critical (Неизбежный крит).

Шквал бури наносит серию мощных приемов. Причем чем их больше, тем сильнее урон. Камни увеличивают шансы на нанесение критического урона.

Tempest Flurry (Шквал бури) — важный навык для монаха.

Навык — Whirling Assault (Вихревой штурм).
Камни поддержки — Brutality (Брутальность) / Close Combat (Ближний бой).

Вихревой штурм позволяет атаковать врагов в движении. Первый камень повышает урон от физических атак, аннулируя элементальные, а второй увеличивает урон в ближнем бою.

Навык — Flicker Strike (Мерцающий удар).
Камни поддержки — Martial Tempo (Боевой темп) / Overpower (Подавление).

Навык заменяет собой громовой удар на более поздних уровнях. Позволяет телепортироваться к врагу и нанести ему мощный урон. Камни используются для повышения скорости атаки и накопления оглушения.

Монах.

Лучшие пассивные навыки для монаха

Наилучшим выбором для монаха станут навыки, увеличивающие шансы на нанесение критического урона и дарующие различные бонусы после выполнения таких атак. В частности:

— Flow Like Water (Течь, как вода);
— Crashing Wave (Сокрушающая волна);
— Moment of Truth (Момент истины);
— The Power Within (Сила внутри);
— Critical Exploit (Эксплуатация критов);
— True Strike (Точный удар);
— For the Jugular (К горлу);
— Deadly Force (Смертельная сила);
— Lust for Power (Жажда силы);
— Tempered Mind (Укрепленный разум);
— Savouring (Смакование).

Лучшее оружие для монаха

Отдавайте предпочтение оружию с высоким физическим и элементальным уроном. Например, по этим параметрам отлично сгодится Crescent Staff (Посох с полумесяцем) — его можно обнаружить во втором акте.

Лучшая броня для монаха

Как уже отмечалось в начале материала, монахи не отличаются хорошей броней, поэтому ищите экипировку с бонусами к энергощиту и уклонению. Не лишней будет и защита от элементальных атак.

Лучшее оружие и снаряжение для монаха.

Лучшие аксессуары для монаха

Монаху следует держать под рукой большой набор аксессуаров. Ruby Ring (Рубиновое кольцо) отлично подойдет для усиления огненных атак, а Sapphire Ring (Сапфировое кольцо) поможет справиться с мастерами магии льда.

В остальных случаях отдавайте предпочтение экземплярам, ускоряющим восстановление маны и способствующим регенерации.

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