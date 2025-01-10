20 лучших игр 2024 года

Наш большой топ разных, но классных игр.

2025 год сулит массу проектов, которые заочно можно записывать в хиты, а то и шедевры. Чего стоят такие громкие тайтлы как Doom: The Dark Ages, Kingdom Come: Deliverance II и, конечно же, GTA 6.

Впрочем, успешных релизов было много и в 2024-м. Среди них хватало как ААА-проектов, так и игр рангом пониже. Рассказываем о 20 самых важных из них.

1. Prince of Persia: The Lost Crown

Жанр: Action-adventure, metroidvania.

Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch.

Дата выхода: 18 января 2024 года.

Разработчик: Ubisoft Montpellier.

Издатель: Ubisoft.

Рейтинг на Metacritic: 88 от СМИ, 8.6 от игроков.

Prince of Persia: The Lost Crown.

Prince of Persia: The Lost Crown — один из самых приятных сюрпризов прошлого года. Поначалу многие встретили проект в штыки, посчитав неуместным выбранный разработчиками визуальный стиль. Да и метроидвания про Принца — как-то все это странно. Но потом проект вышел в свет, и критики один за другим принялись выставлять ему высокие оценки, хваля за удачное сочетание исследований и платформинга в геймплее. Позже в этом убедились и игроки.

Да, бюджетность, конечно, сквозит из всех щелей, но это не так уж и важно. Ubisoft создала одного из лучших представителей жанра за последние годы. Да и потом, в каком году выходила последняя приличная игра серии, не напомните? Занятно, что создатель «Принца» Джордан Мекнер впоследствии назвал The Lost Crown «той самой Prince of Persia, которую он всегда хотел».

2. Tekken 8

Жанр: Fighting.

Платформы: ПК, PS5, Xbox Series.

Дата выхода: 26 января 2024 года.

Разработчики: Bandai Namco Studios, Arika.

Издатель: Bandai Namco Entertainment.

Рейтинг на Metacritic: 91 от СМИ, 7.6 от игроков.

Tekken 8.

Любителям файтингов в последние годы не позавидуешь примерно так же, как и поклонникам гонок. Игр выходит мало, и ничего принципиально нового, кроме современной графики, продолжения знаменитых франшиз предложить не способны. Так, например, было с Mortal Kombat 1, позиционировавшейся в качестве перезапуска, но на деле оказавшейся завуалированной двенадцатой частью с сомнительными нововведениями и высосанным из пальца сюжетом.

Tekken 8 в этом смысле получилась игрой более консервативной. Отличий от предшественницы, за вычетом графики, тоже раз-два и обчелся. Хорошо это или плохо — пускай каждый решает сам. Если отталкиваться от отзывов игроков и критиков — большинству подход Bandai Namco, решившей не ломать то, что прекрасно работало до этого, понравился.

Да и альтернативы, в общем-то, на рынке тоже нет — главный конкурент в лице Dead or Alive уже давно пропал с радаров. На горизонте маячит новая часть Virtua Fighter, но когда она выйдет — одной лишь Sega известно.

3. Like a Dragon: Infinite Wealth

Жанр: Role-playing.

Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series.

Дата выхода: 26 января 2024 года.

Разработчик: Ryu Ga Gotoku Studio.

Издатель: Sega.

Рейтинг на Metacritic: 92 от СМИ, 8.9 от игроков.

Like a Dragon: Infinite Wealth.

Серия Like a Dragon, в прошлом известная на Западе как Yakuza, уже давно стала для Sega основным источником дохода. По совместительству еще и дойной коровой, поскольку новые части и спин-оффы выходят чуть ли не каждый год. В Infinite Wealth разработчики решили отойти от чрезмерной суровости сюжета и добавить иронии. И, надо сказать, это прекрасно сработало.

Приключения Итибана Касуги и Кадзумы Кирю в Гавайях получились увлекательными, а баланс между драмой и сумасбродностью выдержан идеально. Последняя часть серии примечательна не только сюжетом, но и изобилием активностей. Причем такими, какого Like a Dragon прежде не знала.

Даже если вы прежде проходили мимо данной франшизы, никогда не поздно наверстать упущенное. И Infinite Wealth станет отличной мотивацией.

4. Helldivers 2

Жанр: Third-person shooter.

Платформы: ПК, PS5.

Дата выхода: 8 февраля 2024 года.

Разработчик: Arrowhead Game Studios.

Издатель: Sony Interactive Entertainment.

Рейтинг на Metacritic: 83 от СМИ, 7.4 от игроков.

Helldivers 2.

Оригинальная Helldivers успела заскочить еще на прошлое позапрошлое поколение консолей Sony впридачу к провальной PlayStation Vita и стать большим хитом. Немудрено, что выход сиквела был лишь вопросом времени. Ждать, правда, пришлось почти 10 лет, но оно того стоило.

Helldivers 2 восторженно встретили как на ПК, так и на PS5. Геймеры и критики по достоинству оценили комичные, подчас абсурдные перестрелки и общий тон повествования, отсылающий к культовому «Звездному десанту». Дошло до того, что Каспер Ван Дин, сыгравший главную роль в ленте, предложил создателям устроить кроссовер. К сожалению, планы так и не воплотились в жизнь, а актер вернулся к своему персонажу в Starship Troopers: Extermination.

А еще Helldivers 2 пала жертвой странного решения Sony, которая потребовала привязки PSN-профиля к Steam. Игроки в одночасье забросали отличную игру низкими оценками, хотя, казалось бы, причем тут разработчики и их проект.

5. Balatro

Жанр: Roguelike deck-building.

Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, Android, iOS.

Дата выхода: 20 февраля 2024 года.

Разработчик: LocalThunk.

Издатель: Playstack.

Рейтинг на Metacritic: 95 от СМИ, 9.1 от игроков.

Balatro.

Кто бы мог подумать, что очередная вариация покера войдет в топ лучших проектов 2024-го наряду с такими ААА-тяжеловесами, как Tekken 8 и Silent Hill 2 Remake. Но это не первоапрельская шутка — от Balatro в полном восторге критики и игроки. Так чего же такого необычного предложили разработчики, скрестив популярную карточную игру с «рогаликом»?

Собственно, именно это. Обилие модов и фактор рандома сделали проект реиграбельным. Партия в покер — это и так кот в мешке, а здесь все умножается на десять. Многие ошибочно полагали, что жанру будет нечем удивить искушенную аудиторию после Slay the Spire, но авторы Balatro доказали обратное.

6. Final Fantasy VII Rebirth

Жанр: Action role-playing.

Платформы: ПК (в разработке), PS5.

Дата выхода: 29 февраля 2024 года.

Разработчик: Square Enix Creative Business Unit I.

Издатель: Square Enix.

Рейтинг на Metacritic: 92 от СМИ, 8.9 от игроков.

Final Fantasy VII Rebirth.

Вторая часть эпического ремейка Final Fantasy VII стала куда более масштабным и нелинейным проектом по сравнению с предшественницей, но при этом отчего-то продалась хуже. Странное стечение обстоятельств, не находите? Ведь Square Enix никого не обманывала и сразу заявила о том, что переосмысление легендарной ролевки будет разбито на три отдельные игры, продающиеся за полную стоимость.

Как бы там ни было, сиквел вышел что надо, улучшив все ключевые достоинства предшественницы и наконец-то явив фанатам ту сцену с Айрис, ставшую одной из самых драматичных в индустрии. По аналогии с первой частью Square Enix решила не тянуть с релизом порта на ПК, который выйдет грядущей весной.

7. Dragon's Dogma 2

Жанр: Action role-playing.

Платформы: ПК, PS5, Xbox Series.

Дата выхода: 22 марта 2024 года.

Разработчик: Capcom.

Издатель: Capcom.

Рейтинг на Metacritic: 88 от СМИ, 7.2 от игроков.

Dragon's Dogma 2.

Продолжение Dragon's Dogma, довольно успешной ролевки времен Xbox 360 и PS3, пришлось ждать аж 12 лет. Не сказать, что оно произвело революцию, но все же улучшило ряд элементов. Прежде всего, это касается открытого мира, который стал более живым и масштабным. Гулять так гулять, раз уж технологии позволяют.

А вот с оптимизацией вышло не очень. Возможно, потому, что RE Engine не очень хорошо годится для проектов с огромными локациями. Или же в Capcom просто поленились. Коммерческому успеху и признанию это не помешало, но осадочек, особенно на релизе, все равно остался. Как и от опциональных микротранзакций, которым сложно найти оправдание в одиночной ААА-игре.

8. Animal Well

Жанр: Metroidvania, puzzle.

Платформы: ПК, PS5, Xbox Series, Switch.

Дата выхода: 9 мая 2024 года.

Разработчик: Shared Memory.

Издатель: Bigmode.

Рейтинг на Metacritic: 91 от СМИ, 8.8 от игроков.

Animal Well.

Еще одна прекрасная метроидвания в топе лучших игр 2024 года. Игроку предстоит управлять каплей, пытающейся выбраться из лабиринта с животными. Как и полагается, возможности персонажа поначалу ограничены, из-за чего многие области будут недоступны первое время.

Отсутствие четких директив и нелинейное прохождение побуждают внимательно исследовать локации. Все это дополняется сказочной, но все же мрачной атмосферой с отличным арт-дизайном. В общем, в лучших традициях жанра.

9. Crow Country

Жанр: Survival horror.

Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox Series, Switch.

Дата выхода: 9 мая 2024 года.

Разработчик: SFB Games.

Издатель: SFB Games.

Рейтинг на Metacritic: 84 от СМИ, 8.0 от игроков.

Crow Country.

В последние годы игровая индустрия повидала немало хорроров, отдающих дань классическим представителям жанра. И Crow Country стала одним из ярких примеров. Кривое управление, простецкий геймдизайн и графика времен первой PlayStation. У неподготовленного геймера, воспитанного на современных хоррорах, от такого точно пойдет кровь из глаз. Но для ностальгирующей аудитории Crow Country стала прекрасным путешествием в конец 90-х.

10. Lorelei and the Laser Eyes

Жанр: Puzzle.

Платформы: ПК, PS4, PS5, Switch.

Дата выхода: 16 мая 2024 года.

Разработчик: Simogo.

Издатель: Annapurna Interactive.

Рейтинг на Metacritic: 91 от СМИ, 7.8 от игроков.

Lorelei and the Laser Eyes.

Атмосферный сплав хоррора, где главная героиня, женщина, исследует заброшенный особняк и пытается разобраться в обстоятельствах произошедших здесь событий. И чем дальше она продвигается в своем расследовании, тем более сюрреалистичным становится окружающий мир.

Проект примечателен необычным арт-дизайном, нелинейным геймплеем и наличием аж 150 головоломок, многие из которых заставят изрядно попотеть.

11. Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Жанр: Action role-playing.

Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series.

Дата выхода: 21 июня 2024 года.

Разработчик: FromSoftware.

Издатели: FromSoftware, Bandai Namco Entertainment.

Рейтинг на Metacritic: 95 от СМИ, 8.1 от игроков.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree.

Вышедшая в 2022-м Elden Ring стала если не лучшим представителем жанра «рогаликов», то, как минимум, ориентиром для прочих разработчиков. Само собой, окрыленная успехом FromSoftware не стала отказывать в себе в удовольствии как следует подоить бренд. В результате по прошествии двух лет студия выпустила масштабное дополнение Shadow of the Erdtree.

И да, подоить в данном случае — отнюдь не негативная характеристика. Ведь это одно из лучших дополнений в истории, сравнимое с обрацовыми DLC для третьего «Ведьмака». Уйма нового и продуманного контента, который задержит фанатов в мрачном фэнтезийном мире еще на несколько десятков часов.

Некоторые, правда, остались не в восторге от излишне садисткой сложности битв, но тут уж кому что. Как ни крути, но соулслайки никогда не были легкой прогулкой.

12. Black Myth: Wukong

Жанр: Action role-playing.

Платформы: ПК, PS5, Xbox Series (в разработке).

Дата выхода: 20 августа 2024 года.

Разработчик: Game Science.

Издатель: Game Science.

Рейтинг на Metacritic: 81 от СМИ, 8.3 от игроков.

Black Myth: Wukong.

Еще один приятный сюрприз из серии «совсем не ждали». Соулслайки, конечно, нынче в моде, но важен и бэкграунд разработчика. А китайская студия Game Science до Black Myth: Wukong выпустила разве что две небольшие мобильные игры, притом малоизвестные за пределами родной страны.

Но то ли благодаря скрытому потенциалу, то ли просто удачному стечению обстоятельств у команды получился один из лучших представителей жанра за последние годы. Красивый, хардкорный и отличающийся необычным сеттингом. Ведь в основу игры лег классический китайский роман «Путешествие на Запад».

13. Astro Bot

Жанр: Platform, action-adventure.

Платформы: PS5.

Дата выхода: 6 сентября 2024 года.

Разработчик: Team Asobi.

Издатель: Sony Interactive Entertainment.

Рейтинг на Metacritic: 94 от СМИ, 9.2 от игроков.

Astro Bot.

История серии Astro Bot началась еще в 2013-м с техдемки The Playroom, демонстрирующей возможности контроллера DualShock 4 и опционального аксессуара PlayStation Camera. По прошествии семи лет история повторилась с выпуском Astro's Playroom — еще одной техдемки, предустановленной на PS5 и показывающей эксклюзивные особенности контроллера DualSense. А позже Sony решила слепить полноценную игру с участием милого робота.

Без сравнений с проектами Nintendo, в последние годы ставшей монополистом в жанре платформеров, разумеется, не обошлось. Некоторые и вовсе открыто обвиняли разработчиков в «воровстве» идей Super Mario Galaxy и ее сиквела. Кстати, Nintendo, где ремастер обеих? Ну это ладно. Ведь заимствования — обычное дело в игровой индустрии. И тут куда важнее не сам факт «списывания домашки», а качество реализации. С этим у Astro Bot проблем нет — получилась красивая, веселая и балующая разнообразием контента игра.

14. Warhammer 40k: Space Marine 2

Жанр: Third-person shooter, hack-n-slash.

Платформы: ПК, PS5, Xbox Series.

Дата выхода: 9 сентября 2024 года.

Разработчик: Saber Interactive.

Издатель: Focus Entertainment.

Рейтинг на Metacritic: 76 от СМИ, 5.7 от игроков.

Warhammer 40k: Space Marine 2.

При упоминании студии Saber Interactive на ум прежде всего приходят качественные ремастеры и порты на другие платформы. Особенно на Switch. Но за плечами разработчиков есть и немало оригинальных проектов, список которых в 2024-м пополнила Warhammer 40k: Space Marine 2.

Если первая часть, вышедшая во времена Xbox 360 и PS3, затерялась на фоне серии Gears of War, то вторую народ принял на ура. Во многом потому, что столь прямолинейных (можно сказать, спиномозговых) шутеров нынче почти не делают, сиквел идеально пришелся ко двору. Это проект старой школы, радующий динамичным геймплеем и совсем не захламленный сотнями побочных активностей, как и засильем кат-сцен, которые тут были бы только лишними.

15. Satisfactory

Жанр: Factory simulation, sandbox.

Платформы: ПК.

Дата выхода: 10 сентября 2024 года.

Разработчик: Coffee Stain Studios.

Издатель: Coffee Stain Publishing.

Рейтинг на Metacritic: 91 от СМИ, 8.9 от игроков.

Satisfactory.

После пяти лет в раннем доступе Satisfactory таки получила полноценный релиз в начале осени. И, судя по оценкам прессы и игроков, полностью оправдала возложенные на нее ожидания. Собственно, проект пользовался хорошим спросом и в своем незаконченном виде благодаря разнообразию в геймплее.

Главный герой, будучи инженером, попадает на неизведанную планету с целью колонизации. Ему предстоит разведать местность, возвести нужные постройки, собрать ресурсы. Авторы заложили в игру эдакую экологическую повестку — мол, негоже уничтожать красивую природу во имя капиталистических целей.

16. UFO 50

Жанр: Various.

Платформы: ПК.

Дата выхода: 18 сентября 2024 года.

Разработчик: Mossmouth, LLC.

Издатель: Mossmouth, LLC.

Рейтинг на Metacritic: 91 от СМИ, 7.6 от игроков.

UFO 50.

Еще одна белая ворона в нашем топе. UFO 50 — это сборник из 50 мини-игр совершенно разного жанра, большинство их которых в той или иной степени отсылают к культовой классике. Казалось бы, в наш век всяческих ретро-компиляций уже никого не удивить подобным, но команде удалось. Ведь это уникальные проекты, пускай и разработанные с оглядкой на известные хардкорной аудитории тайтлы. Определенно развлечение не для каждого, но вместе с тем — прекрасный ностальгический подарок для «старичков».

17. Frostpunk 2

Жанр: City-building, survival.

Платформы: ПК, PS5 (в разработке), Xbox Series (в разработке).

Дата выхода: 20 сентября 2024 года.

Разработчик: 11 Bit Studios.

Издатель: 11 Bit Studios.

Рейтинг на Metacritic: 85 от СМИ, 7.5 от игроков.

Frostpunk 2.

Продолжение градостроительного симулятора, события которого разворачиваются по прошествии 30 лет с момента завершения первой части.

Вам отведена роль главы города, которому предстоит построить новый населенный пункт на руинах старого. Сделать это будет непросто, ведь местные фракции имеют свое мнение на многие вещи. И придется балансировать между интересами различных сторон, чтобы добиться поставленной цели.

Как и оригинал, сиквел подкупает не только продуманным геймплеем, но и интересной стилистикой, объединившей в себе стим-панк и постапокалипсис.

18. Silent Hill 2 Remake

Жанр: Survival horror.

Платформы: ПК, PS5.

Дата выхода: 8 октября 2024 года.

Разработчик: Bloober Team.

Издатель: Konami Digital Entertainment.

Рейтинг на Metacritic: 86 от СМИ, 9.2 от игроков.

Silent Hill 2 Remake.

Слухи о возрождении серии Silent Hill то и дело сотрясали интернет. И когда камбэк подтвердили, большой радостью это поначалу не стало. Новые проекты серии аудитория встретила прохладно, а на ремейк культовой второй части за авторством Bloober Team поначалу смотрела с опаской. Как показало время — напрасно.

Да, у поляков не вышло столь же эпохального переосмысления, какое под видом Resident Evil 2 образца 2019-го выдала Capcom. Та игра стала ориентиром для многих, а у «Блуберов» получился просто хороший хоррор. Вдобавок изобилующий чрезмерным бэктрекингом, что явно может не порадоваться новое поколение игроков, не заставших классических представителей жанра survival horror.

Но как бы там ни было, обновленная Silent Hill 2 — все равно знаковое для индустрии событие. Ведь подобных хорроров нынче практически никто не делает, отдавая предпочтение атмосферным симулятором ходьбы с очень условным геймплеем. А успех ремейка вполне может подтолкнуть Konami к выпуску новых переосмыслений старых частей. Или совершенно новых игр. Лишь бы они были качеством получше недавней Silent Hill: The Short Message.

19. Metaphor: ReFantazio

Жанр: Role-playing.

Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox Series.

Дата выхода: 11 октября 2024 года.

Разработчик: Studio Zero.

Издатели: Sega, Atlus.

Рейтинг на Metacritic: 94 от СМИ, 9.6 от игроков.

Metaphor: ReFantazio.

Metaphor: ReFantazio — ролевка от ветерана жанра Кацуро Хосино, участвовавшего в создании большинства игр серии Persona. Новинка вобрала в себя большинство знакомых элементов, но выкрутила их на максимум. Пошаговые бои в лучших традициях жанра, календарная система и социальные элементы, разбавляющие собой бесконечную череду исследований и сражений.

Некоторые и вовсе назвали Metaphor: ReFantazio «магнум опусом» команды, сумевшей довести до идеала все ключевые черты Persona и Shin Megami Tensei. Но были и те, кто счел проект слишком уж вторичным на фоне предшественниц. Если вы не фанат аниме и JRPG, то Metaphor: ReFantazio вполне может и не зайти — уж много здесь всего специфичного и нехарактерного для западных игр.

Вместе с тем это один из лучших представителей жанра за последние годы. И с этим определенно нужно считаться.

20. Indiana Jones and the Great Circle

Жанр: Action-adventure, stealth.

Платформы: ПК, PS5 (в разработке), Xbox Series.

Дата выхода: 9 декабря 2024 года.

Разработчик: MachineGames.

Издатель: Bethesda Softworks.

Рейтинг на Metacritic: 94 от СМИ, 9.2 от игроков.

Indiana Jones and the Great Circle.

После провальной пятой части киносаги казалось, что на долгоиграющей франшизе про обаятельного авантюриста и искателя приключений поставят крест. Но, как это нередко бывает, «спасение» пришло оттуда, откуда его и не ждали. С играми ведь Джонсу тоже не особо везло. А тут MachineGames, прославившаяся благодаря удачному переосмыслению Wolfenstein, взяла и выдала хит.

Причем, вопреки ожиданиям, Indiana Jones and the Great Circle оказалась отнюдь не «Uncharted с видом от первого лица», а игрой куда более глубокой — с акцентом на исследовании и решении головоломок. Многие и вовсе назвали ее иммерсив симом, и это не то что бы далеко от истины. Жаль только, что бездарная PR-кампания и подубавившийся интерес к франшизе вылились в слабые продажи. Плюс ко всему «Индиану» постигло проклятье проектов от внутренних студий Xbox, а именно — одновременный релиз в Xbox Game Pass.

Подавляющее большинство геймеров не стало тратиться на премиальную версию с ранним доступом и спокойно дождалось появления игры в подписочном сервисе.