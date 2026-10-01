Промокоды GTA 5 RP на октябрь 2026

На октябрь 2026 года для ролевых серверов GTA 5 продолжают действовать отдельные наборы промокодов под каждый проект. Для Grand RP это GRANDNOW со стартовой валютой и START с набором для новичков, для Radmir RP — RADMIRTOP и RADMIRRADMIR с VIP-статусом на неделю, для Majestic RP — jengas и PRICEPRICE. Коды между проектами не переносятся: комбинация одного сервера на другом не сработает. Активация чаще всего проходит через клавишу F10, шестеренку настроек и пункт «Промокод», либо командой /promo в чат на Radmir RP. На части серверов действуют коды с условием отыгранного времени. Стоит учитывать: у RP-проектов нет единого официального реестра кодов, и часть подборок в интернете годами не обновляется.