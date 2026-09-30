Российский игровой рынок вырос в 3,6 раза, а женщины сравнялись с мужчинами по числу игроков

Российская игровая индустрия продолжает расти сразу по нескольким направлениям. Выручка отрасли в 2025 году достигла 206,7 млрд рублей — на 16% больше, чем годом ранее, и в 3,6 раза выше показателя 2019-го. Такие данные 29 сентября представило Агентство креативных индустрий (АКИ) Москвы.

По данным исследования АКИ, меняется и состав игровой аудитории. В 2025 году в видеоигры играли 46 млн женщин — в 2,2 раза больше, чем шесть лет назад. Их доля среди всех игроков достигла 50% и сравнялась с мужской.

Также исследование показало рост занятости в отрасли. В 2025 году в российской игровой индустрии работали 11,8 тыс. человек — на 11% больше, чем годом ранее. При этом в мире за тот же период число занятых сократилось на 6%.

Отдельно отмечается рост киберспортивного сегмента: его выручка за год увеличилась на 22% и достигла 31,5 млрд рублей.