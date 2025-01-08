Активные промокоды для Genshin Impact в январе 2025 года
Промокоды для Genshin Impact — доступный способ, чтобы получить примогемы, опыт искателя приключений и другие важные для прокачки предметы.
Есть несколько постоянных кодов, которые можно ввести в любое время. А есть коды, которые рассекречивают сами разработчики во время трансляций. Обычно их действие заканчивается спустя 48 часов после окончания трансляций.
Перечислили рабочие промокоды для «Геншин Импакт» в январе 2025 года.
Промокоды для Genshin Impact в январе 2025 года
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Название промокода
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Что дает в игре
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FORNATLAN
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x40 примогемов, x5 увядающих пурпурных цветов, x3 металлических свистков воина
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KAM7UKZGVRXZ
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20 000 Мора, x1 фаршированный картофель, x1 фруктовое трио, x1 гуляш, x2 шоколадный баточник, x1 сладкая мадам, x1 чайный напиток «Чэньюй»
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HNYM49IX9PDS
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60 примогемов, 5 очков опыта искателя приключений
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WAM5UWWU28NV
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x60 примогемов, x5 опыта искателя приключений
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WEAV365PI953
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10 000 моры, 3 ягоды квенепы, 10 очков опыта искателя приключений, 5 камней волшебной руды усиления
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GENSHINGIFT
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50 примогемов и 3 остроумия героя
Как активировать промокоды в Геншине
Активировать один из кодов можно через официальный сайт игры, но только в том случае, если ваш персонаж достиг как минимум 10-го ранга приключений. Войдите в учетную запись, указав электронный ящик.
Если вы не можете вспомнить, какой адрес электронной почты привязан к вашей активной учетной записи, перейдите в раздел «Настройки», нажав на значок шестеренки в главном меню, затем выберите «Учетная запись» в нижней части списка. Выберите «Центр пользователей», чтобы открыть веб-страницу с вашим номером пользователя и привязанным адресом электронной почты.
После входа в систему с помощью правильного адреса электронной почты или связанной учетной записи выберите регион сервера, на котором вы играете, введите имя своего персонажа, а затем введите один из промокодов, который вы хотите активировать в Genshin Impact. Если все получится, появится всплывающее окно «Активация прошла успешно».
После активации кода предметы появятся во внутриигровой почте. Вернитесь в игру и выберите символ буквы в главном меню, чтобы открыть внутриигровой ящик, затем нажмите «Получить» или «Получить все», чтобы получить награды.