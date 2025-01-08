Активные промокоды для Genshin Impact в январе 2025 года

Бесплатные примогемы на дороге не валяются.

Промокоды для Genshin Impact — доступный способ, чтобы получить примогемы, опыт искателя приключений и другие важные для прокачки предметы.

Есть несколько постоянных кодов, которые можно ввести в любое время. А есть коды, которые рассекречивают сами разработчики во время трансляций. Обычно их действие заканчивается спустя 48 часов после окончания трансляций.

Перечислили рабочие промокоды для «Геншин Импакт» в январе 2025 года.

Промокоды для Genshin Impact в январе 2025 года

Название промокода Что дает в игре FORNATLAN x40 примогемов, x5 увядающих пурпурных цветов, x3 металлических свистков воина KAM7UKZGVRXZ 20 000 Мора, x1 фаршированный картофель, x1 фруктовое трио, x1 гуляш, x2 шоколадный баточник, x1 сладкая мадам, x1 чайный напиток «Чэньюй» HNYM49IX9PDS 60 примогемов, 5 очков опыта искателя приключений WAM5UWWU28NV x60 примогемов, x5 опыта искателя приключений WEAV365PI953 10 000 моры, 3 ягоды квенепы, 10 очков опыта искателя приключений, 5 камней волшебной руды усиления GENSHINGIFT 50 примогемов и 3 остроумия героя

Как активировать промокоды в Геншине

Активировать один из кодов можно через официальный сайт игры, но только в том случае, если ваш персонаж достиг как минимум 10-го ранга приключений. Войдите в учетную запись, указав электронный ящик.

Примогемы — самая ценная валюта в Genshin Impact, которая нужна для выбивания редких 5-звездочных персонажей.

Если вы не можете вспомнить, какой адрес электронной почты привязан к вашей активной учетной записи, перейдите в раздел «Настройки», нажав на значок шестеренки в главном меню, затем выберите «Учетная запись» в нижней части списка. Выберите «Центр пользователей», чтобы открыть веб-страницу с вашим номером пользователя и привязанным адресом электронной почты.

После входа в систему с помощью правильного адреса электронной почты или связанной учетной записи выберите регион сервера, на котором вы играете, введите имя своего персонажа, а затем введите один из промокодов, который вы хотите активировать в Genshin Impact. Если все получится, появится всплывающее окно «Активация прошла успешно».

Как вводить промокоды.

После активации кода предметы появятся во внутриигровой почте. Вернитесь в игру и выберите символ буквы в главном меню, чтобы открыть внутриигровой ящик, затем нажмите «Получить» или «Получить все», чтобы получить награды.