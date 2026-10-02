Вышел тизер «Ласточки возвращаются» с Лань Янь и другими героями Genshin Impact

Разработчики из miHoYo Limited выпустили трейлер под названием «Ласточки возвращаются» с Лань Янь и другими героями Genshin Impact.

Лань Янь — играбельный персонаж в Genshin Impact, со специализацией анемо-катализатор. Она мастер плетения из ротанга, член Ассоциации ремесленников долины Чэньюй, что выполняет роль щитовика или саппорта.

Ранее вышло обновление «Реквием загробного мира», которое добавило новые задания Архонтов, испытания в Снежной и Натлане, а также двух пятизвездочных героев. Выполнение последнего задания Архонтов даст пятизвездочных персонажей, 1600 Камней истока и другое.