Xtreme Gaming проиграли GamerLegion на The International 2026

Интернациональная команда смогла выиграть у китайского коллектива — все матчи проходят в формате Bo3 — итоговый счет встречи составил 0-2.

Xtreme Gaming — приблизились к вылету, у них остается все лишь одно право на ошибку. Первая карта продлилась всего 21 минуту и закончилась со счетом 6:18, вторая же шла более напряженно — 15:36 и экономическое преимущество для «Легиона» в 30 тысяч.

The International 2026 (TI15) — главный киберспортивный турнир по Dota 2, что проходит с 13 по 23 августа в Шанхае (Китай). Призовой фонд соревнований составляет 1.6 миллиона долларов с возможностью увеличения за счет продаж от внутриигрового компендиума.