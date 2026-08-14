LGD Gaming потерпели поражение от Nigma Galaxy на The International 2026

Китайская организация не смогла выиграть у интернационального коллектива — все матчи проходят в формате Bo3 — итоговый счет встречи составил 0-2.

Nigma Galaxy — одержали вторую победу подряд, что приближает их шансы к месту в плей-офф. Первая карта продлилась 50 минут и закончилась со счетом 26:29 и положительной экономикой в 21 тысячу, а вторая же шла больше часа (почти 62 минуты) — 44:42 и перевесом в 31 тысячу для Нигмы.

The International 2026 (TI15) — главный киберспортивный турнир по Dota 2, что проходит с 13 по 23 августа в Шанхае (Китай). Призовой фонд соревнований составляет 1.6 миллиона долларов с возможностью увеличения за счет продаж от внутриигрового компендиума.