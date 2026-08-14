Team Spirit уверенно обошли Aurora Gaming на The International 2026

Российская команда смогла выиграть у интернационального коллектива — все матчи проходят в формате Bo3 — итоговый счет встречи составил 0-2.

Спириты — продолжают уверенно двигаться по турнирной сетке. Первая карта продлилась 42 минуты и закончилась со счетом 32:32 и положительной экономикой в 19 тысяч, вторая длилась практически столько же — 36:25 и перевес в 20 тысяч для драконов.

The International 2026 (TI15) — главный киберспортивный турнир по Dota 2, что проходит с 13 по 23 августа в Шанхае (Китай). Призовой фонд соревнований составляет 1.6 миллиона долларов с возможностью увеличения за счет продаж от внутриигрового компендиума.