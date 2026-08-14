Team Resilience разгромили OG на The International 2026

Китайская команда смогла выиграть у филиппинского коллектива — все матчи проходят в формате Bo3 — итоговый счет встречи составил 2-0.

OG — покидают соревнования после поражения, это был их третий проигрыш подряд. Первая карта продлилась 54 минуты и закончилась со счетом 45:24 и положительной экономикой в 47 тысяч, а вторая шла всего 32 минуты — 32:15 и перевес в 15 тысяч.

The International 2026 (TI15) — главный киберспортивный турнир по Dota 2, что проходит с 13 по 23 августа в Шанхае (Китай). Призовой фонд соревнований составляет 1.6 миллиона долларов с возможностью увеличения за счет продаж от внутриигрового компендиума.