L1ga Team проиграли Vici Gaming на The International 2026

Китайская команда смогла выиграть у российского коллектива — все матчи проходят в формате Bo3 — итоговый счет встречи составил 2-1.

L1ga Team — приблизились к вылету, у них остается все лишь одно право на ошибку. Первая карта продлилась 47 минут и закончилась со счетом 21:19, вторая же шла более напряженно и завершила победой Vici Gaming — 14:25, а третья закончилась за 54 минуты — 21:25.

The International 2026 (TI15) — главный киберспортивный турнир по Dota 2, что проходит с 13 по 23 августа в Шанхае (Китай). Призовой фонд соревнований составляет 1.6 миллиона долларов с возможностью увеличения за счет продаж от внутриигрового компендиума.