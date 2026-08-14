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14 августа, 06:00

The International 2026 14 августа: расписание матчей и трансляции

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Постер The International 2026.
Фото Valve

В Шанхае продолжается The International 2026 по Dota 2 от Valve. На групповом этапе сыграют 16 команд, среди которых Team Spirit, BetBoom Team, PARIVISION, 1win и Team Yandex. Все серии пройдут в формате best-of-3. Групповая стадия продлится до 16 августа, а основной этап состоится с 20 по 23 августа.

Во второй игровой день запланированы 12 матч-серий. Четыре из них начнутся в 5.00 московскому времени, еще четыре — в 8.00 и оставшиеся — в 11.00. После завершения первых матчей сформируются следующие пары группового этапа.

5.00 мск

  • Team Yandex vs Team Liquid
  • Team Spirit vs Aurora Gaming
  • Xtreme Gaming vs GamerLegion
  • L1ga Team vs Vici Gaming

8.00 мск

  • BETBOOM Team vs PARIVISION
  • 1w Team vs Team Falcons
  • LGD Gaming vs Nigma Galaxy
  • Team Resilience vs OG

11.00 мск

  • Победители и проигравшие в парах распределятся по сеткам: Team Yandex/Team Liquid, Team Spirit/Aurora Gaming, Xtreme Gaming/GamerLegion и L1ga Team/Vici Gaming.

На официальной турнирной графике некоторые российские коллективы выступают под альтернативными названиями: 1win обозначена как Iron Wing, BetBoom Team — как BoomBoys, PARIVISION — как Team VISION, а L1GA Team — как HULIGANI.

Где смотреть The International 2026

Официальные трансляции The International 2026 доступны на Twitch, YouTube и через Steam. Valve организовала несколько параллельных потоков, поскольку во время группового этапа одновременно проходят несколько матчей. Также встречи можно смотреть непосредственно через DotaTV в клиенте Dota 2.

Русскоязычные трансляции доступны на официальных Twitch-каналах dota2ti_ru1, dota2ti_ru2, dota2ti_ru3 и dota2ti_ru4. Отдельные каналы используются для параллельных серий группового этапа.

The International 2026 проходит в Шанхае. Групповой этап состоится с 13 по 16 августа, после чего лучшие команды продолжат выступление в основной стадии в SPD Bank Oriental Sports Center с 20 по 23 августа. Гранд-финал запланирован на 23 августа.

Превью&nbsp;TI 15.Где смотреть TI 2026 по Dota 2: официальные русскоязычные трансляции, комьюнити-касты и иностранные студии

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