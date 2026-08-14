The International 2026 14 августа: расписание матчей и трансляции

В Шанхае продолжается The International 2026 по Dota 2 от Valve. На групповом этапе сыграют 16 команд, среди которых Team Spirit, BetBoom Team, PARIVISION, 1win и Team Yandex. Все серии пройдут в формате best-of-3. Групповая стадия продлится до 16 августа, а основной этап состоится с 20 по 23 августа.

Во второй игровой день запланированы 12 матч-серий. Четыре из них начнутся в 5.00 московскому времени, еще четыре — в 8.00 и оставшиеся — в 11.00. После завершения первых матчей сформируются следующие пары группового этапа.

5.00 мск

Team Yandex vs Team Liquid

Team Spirit vs Aurora Gaming

Xtreme Gaming vs GamerLegion

L1ga Team vs Vici Gaming

8.00 мск

BETBOOM Team vs PARIVISION

1w Team vs Team Falcons

LGD Gaming vs Nigma Galaxy

Team Resilience vs OG

11.00 мск

Победители и проигравшие в парах распределятся по сеткам: Team Yandex/Team Liquid, Team Spirit/Aurora Gaming, Xtreme Gaming/GamerLegion и L1ga Team/Vici Gaming.

На официальной турнирной графике некоторые российские коллективы выступают под альтернативными названиями: 1win обозначена как Iron Wing, BetBoom Team — как BoomBoys, PARIVISION — как Team VISION, а L1GA Team — как HULIGANI.

Где смотреть The International 2026

Официальные трансляции The International 2026 доступны на Twitch, YouTube и через Steam. Valve организовала несколько параллельных потоков, поскольку во время группового этапа одновременно проходят несколько матчей. Также встречи можно смотреть непосредственно через DotaTV в клиенте Dota 2.

Русскоязычные трансляции доступны на официальных Twitch-каналах dota2ti_ru1, dota2ti_ru2, dota2ti_ru3 и dota2ti_ru4. Отдельные каналы используются для параллельных серий группового этапа.

The International 2026 проходит в Шанхае. Групповой этап состоится с 13 по 16 августа, после чего лучшие команды продолжат выступление в основной стадии в SPD Bank Oriental Sports Center с 20 по 23 августа. Гранд-финал запланирован на 23 августа.