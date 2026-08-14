Team Yandex уступают Team Liquid на The International 2026

Интернациональная команда смогла выиграть у российского коллектива — все матчи проходят в формате Bo3 — итоговый счет встречи составил 2-1.

Следующим соперником для Яндекса станет Aurora, а Ликвидов — Team Spirit. Первая карта продлилась 52 минуты и закончилась со счетом 34:32, вторая же шла более напряженно и завершила победой Team Liquid — 21:42 и экономическое преимущество в 27 тысяч, третья закончилась за 39 минут — 10:29.

The International 2026 (TI15) — главный киберспортивный турнир по Dota 2, что проходит с 13 по 23 августа в Шанхае (Китай). Призовой фонд соревнований составляет 1.6 миллиона долларов с возможностью увеличения за счет продаж от внутриигрового компендиума.