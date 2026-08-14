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14 августа, 16:50

Team Yandex проиграли Aurora Gaming на The International 2026

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Логотип команды Aurora Gaming.
Фото Aurora Gaming

Российская команда не смогла выиграть у интернационального коллектива — все матчи проходят в формате Bo3 — итоговый счет встречи составил 2-1.
Aurora Gaming смогли быстро оправиться после поражения от Спиритов и закрепились в сетке. Первая карта продлилась 42 минуты и закончилась со счетом 34:21 в пользу Яндекса, но вторая шла легче для Авроры — 9:36, а третья завершилась на 34 минуте — 9:29.
The International 2026 (TI15) — главный киберспортивный турнир по Dota 2, что проходит с 13 по 23 августа в Шанхае (Китай). Призовой фонд соревнований составляет 1.6 миллиона долларов с возможностью увеличения за счет продаж от внутриигрового компендиума.

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