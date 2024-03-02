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2 марта, 17:15

«Готика» возвращается — авторы ремейка культовой RPG показали Гомеза и локации

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Alkimia Interactive

Авторы ремейка «Готики 1» выложили новые скриншоты. На них можно увидеть детализированное лицо Гомеза — лидера Старого Лагеря и одного из ключевых персонажей оригинальной игры.

Фото Alkimia Interactive
Фото Alkimia Interactive
Фото Alkimia Interactive

Выглядит физиономия барона весьма реалистично — особенно если сравнивать с графикой 2001 года. На других скриншотах видны локации, персонажи-люди и обновленные гоблины, которые изменились достаточно заметно.

Источник: RPGNuke
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