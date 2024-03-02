«Готика» возвращается — авторы ремейка культовой RPG показали Гомеза и локации

Авторы ремейка «Готики 1» выложили новые скриншоты. На них можно увидеть детализированное лицо Гомеза — лидера Старого Лагеря и одного из ключевых персонажей оригинальной игры.

Фото Alkimia Interactive

Фото Alkimia Interactive

Фото Alkimia Interactive

Выглядит физиономия барона весьма реалистично — особенно если сравнивать с графикой 2001 года. На других скриншотах видны локации, персонажи-люди и обновленные гоблины, которые изменились достаточно заметно.