Xtreme Gaming — фаворит матча на выживание против LGD Gaming на The International 2026
Прогноз и ставка на матч Xtreme Gaming — LGD Gaming 15 августа 2026 года на The International 2026. Это Bo3 четвертого раунда швейцарской стадии, обе команды идут 1-2, и проигравший окажется на грани вылета. Небольшое преимущество отдаем Xtreme Gaming: коллектив во главе с Ame в прошлом сезоне дошел до гранд-финала The International и выступает на домашней сцене, а осечка против GamerLegion выглядит скорее случайной. LGD сильно осложнила себе жизнь потерей TaiLung: несмотря на класс Topson, наигранности у обновленной пятерки почти нет. Ставим на победу Xtreme Gaming.
Рекомендуемая ставка: победа Xtreme Gaming в серии
Новости