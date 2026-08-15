BoomBoys — фаворит матча против Aurora Gaming на The International 2026
Прогноз и ставка на матч Aurora Gaming — BoomBoys 15 августа 2026 года на The International 2026. Это Bo3 четвертого раунда швейцарской стадии, обе команды идут 2-1. Фаворитом выглядит BoomBoys: под нейтральным названием играет BetBoom Team — победитель PGL Wallachia Season 8 и финалист Esports World Cup 2026, единственное поражение которой на TI пришло от лидера турнира Team VISION. Aurora набрала ход после побед над GamerLegion и Team Yandex, но весь сезон страдает от проблем с реализацией в решающих матчах. Ставим на победу BoomBoys.
Рекомендуемая ставка: победа BoomBoys в серии
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