Warhammer 40,000 соединится с Call of Duty — в Modern Warfare 3 появится космодесант

Warhammer 40,000, вымышленная вселенная бесконечной войны, теперь появится и в Call of Duty. Благодаря датамайнерам эта коллаборация давно уже не является секретом, однако теперь подтверждение пришло уже из официального источника — Twitter-аккаунт издательства Activision.

Если говорить о деталях, то в игре появятся скины, изображающие космодесантников из ордена Ультрамаринов и ордена Кровавых Ангелов. Внутри сеттинга десантники отличаются внушительными размерами, значительно превосходящими человеческие — чего, конечно, не будет в Modern Warfare 3.

Фото Activision

Помимо космодесантников обещают скины для Сестер Битвы и Имперской гвардии, чертежи для оружия и целый боевой пропуск. Релиз уже 6 марта.