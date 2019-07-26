"Hutji" стал свободным агентом

Бывший игрок состава Vega Squadron по CS:GO Павел "hutji" Лашков сообщил, что открыт к предложениям от организаций, которые готовы подписать его новую команду. Он больше не связан контрактом с прежним клубом и является свободным агентом, о чем написал в Twitter.

"Hutji" начал игровую карьеру в 2015 году и большую часть времени выступал за Vega Squadron. Вместе с ней он посетил четыре мейджора — PGL Major Kraków 2017, ELEAGUE Major 2018, FACEIT Major — London 2018, Intel Extreme Masters Season XIII — Katowice Major 2019, но не смог подняться выше 9-11 места.

В мае 2019 года организация Vega Squadron собрала новый состав по CS:GO, а "hutji" перевела в запас вместе с Антоном "tonyblack" Колесниковым.