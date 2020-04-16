ForZe вышла в плей-офф #HomeSweetHome: Week 2

ForZe обыграла Sprout в заключительном матче группы В #HomeSweetHome: Week 2 по CS:GO. Коллектив Андрея «Jerry» Мехрякова победил со счетом 2:0 и прошел в плей-офф чемпионата.

Ранее участниками основного этапа турнира стали Virtus.pro и Team Spirit из квартета А, а также Nordavind из группы В. Матчи группы С начнутся 16 апреля.

#HomeSweetHome: Week 2 проходит с 14 по 19 апреля в онлайне. 16 коллективов разыгрывают 40 тысяч долларов слот в #HomeSweetHome: Grand Final, в котором поучаствуют восемь лучших команд серии турниров. Первым участником Grand Final стала BIG.