Certus: «Пока такие ESIC могут на что-то влиять, у киберспорта нет будущего»

Бывший тренер команды Team Spirit по CS:GO Николай Certus Полуянов поделился мнением о тренерском баге в игре и действиях Комиссии по добросовестности в киберспорте (ESIC).

«Честно, еще в первую волну я переживал, что баг мог быть, а я не обратил внимания. У меня были ситуации, когда этот баг появлялся, и меня это бесило, потому что это не давало возможности смотреть за командой, но насколько я помню, все это я обнаруживал на вармапе или пракке, хотя я не исключаю, что подобное, как с hally, могло быть и у меня.

Ты зашел на сервер, отошел покурить или за водой, возвращаешься, а уже идет раунд. Но это полнейший бред, надо же разделять вину, если это делать специально. Да, однозначно за это надо карать, но если это баг движка, то причем здесь тренер? Пока такие ESIC могут на что-то влиять, у киберспорта нет будущего», — приводит Metaratings слова Полуянова.

Нынешний тренер Team Spirit Сергей Hally Шаваев был отстранен от участия в PGL Major Antwerp 2022. ESIC уличила специалиста в использовании тренерского бага в CS:GO.

PGL Major Antwerp проходит в Антверпене (Бельгия) с 9 по 22 мая. 24 команды разыгрывают призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.

Team Spirit вышла в плей-офф турнира со статистикой 3-0.