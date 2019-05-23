AVANGAR завершила выступление в пятой серии ECS Season 7

AVANGAR уступила Fnatic в полуфинале пятой серии Esports Championship Series Season 7 по CS:GO и покинула турнир. Коллектив занял 3-4 место и заработал 2500 долларов.

В финале Fnatic сыграет с победителем противостояния FaZe Clan и OpTic Gaming.

Пятый раунд ECS Season 7 для Европы проходит с 21 по 24 мая в онлайне. Восемь команд в сетке формата single-elimination разыгрывают 25 тысяч долларов и слот на LAN-финале.

Основной этап турнира проведут с 6 по 9 июня в Великобритании. Призовой фонд чемпионата составит 500 тысяч долларов.