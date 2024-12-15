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Сегодня, 12:45

Поткин оценил шансы Непомнящего, Лагно и Гуниной на ЧМ в Нью-Йорке

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Наставник сборной России, бывший тренер Яна Непомнящего Владимир Поткин в интервью «СЭ» поделился мнением о предстоящем чемпионате мира по быстрым шахматам и блицу, который пройдет в Нью-Йорке с 26 по 31 декабря.

— Шансы кого из россиян вы оцениваете наиболее высоко?

— В первую очередь — Яна Непомнящего. Знаю, что он впервые за долгие годы целенаправленно готовился к этому событию, так что будет представлять в Нью-Йорке грозную силу. Конечно, хорошие шансы на медали у Даниила Дубова и Александра Грищука, которые всегда очень сильны в этих контролях. Андрей Есипенко выиграл сильный опен в Катаре и может показать высокий результат. Будет не хватать нашего чемпиона Владислава Артемьева. Радует, что едут и молодые ребята — Арсений Нестеров, Иван Землянский, от них возможны сюрпризы. Понятно, что будет непросто. Состав сильнейший, включая Магнуса Карлсена. Но будем надеяться, что наши ребята порадуют.

— Что скажете про наших девушек?

— Хорошие шансы у Кати Лагно, Вали Гуниной, Насти Боднарук, Полины Шуваловой. Они всегда здорово выступают на крупных турнирах, так что будем надеяться на очередной успех. Но опять же, в США приедут все сильнейшие игроки мира. Плюс это Нью-Йорк, другой континент, акклиматизация имеет значение. Главное — хорошо войти в турнир и чувствовать в себе энергию.

Ян&nbsp;Непомнящий. «Непомнящий целенаправленно готовился к ЧМ в Нью-Йорке, у него хорошие шансы». Интервью тренера сборной России
Шахматы
Александр Грищук
Валентина Гунина
Владимир Поткин
Екатерина Лагно
Ян Непомнящий
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