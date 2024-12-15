Поткин — о 18-м чемпионе мира: «Гукеш надолго закрепится в шахматной элите»

Наставник сборной России, бывший тренер Яна Непомнящего Владимир Поткин в интервью «СЭ» рассказал о потенциале 18-го чемпиона мира Гукеша Доммараджу.

— Гукеш раскрыл свою команду только на последней пресс-конференции.

— Было понятно, что ему помогают Гаевский и Дуда. Виши Ананд скорее направлял своего соотечественника стратегически, передавал свой опыт чемпионских матчей. Хотя после победы в 11-й партии мне показалось, что Гукеш не выдержал. Слишком рано примерил на себя корону, не пережил ночь после победы. В 12-й партии Дин был заряжен, а его соперник играл слабо. Был как будто обескуражен. Однако, как правильно говорят в таких случаях, победителей не судят. Гукеш добился своей цели, а содержание игры — это уже другая история.

— Стать чемпионом мира в 18 лет — это фантастика?

— Конечно. Вся Индия ждала, что Гукеш станет новым шахматным королем. Он провел замечательный год, в доминирующем стиле выиграл турнир претендентов и Олимпиаду. В Индии невероятный бум шахмат. Думаю, Гукеша ждет большое будущее. Он надолго закрепится в шахматной элите.