«Непомнящий целенаправленно готовился к ЧМ в Нью-Йорке, у него хорошие шансы». Интервью тренера сборной России

Тренер сборной России Владимир Поткин — о победе Гукеша над Дином и главном старте года по рапиду и блицу.

На этой неделе мы узнали имя нового чемпиона мира. Им стал 18-летний Гукеш Доммараджу, в упорной борьбе переигравший 32-летнего Дин Лижэня в Сингапуре. Большой праздник для Индии и предстоящий чемпионат мира по рапиду и блицу в США «СЭ» обсудил с тренером сборной России Владимиром Поткиным, который имеет богатый опыт участия в матчах за шахматную корону (помогал Сергею Карякину в Нью-Йорке и Яну Непомнящему в Дубае).

Уровень игры Дина снизился по сравнению с матчем в Астане

— Дин Лижэнь проиграл матч, но боролся до последней партии. Такого сценария ожидали единицы.

— Ключевой стала первая партия матча. Дин играл в ней как действующий чемпион мира, четко понимая, что претендент будет нервничать. На пресс-конференции он говорил, что может позволить себе больше риска, поэтому вышел на сложную структуру, чтобы иметь шансы на победу. Это говорит о том, что у него была очень серьезная подготовка к матчу. В первую очередь в стратегическом плане. Да, психологические проблемы по-прежнему присутствовали. В трех проигранных партиях, в том числе в решающей, китайский гроссмейстер допускал грубые «зевки». Но в целом его бойцовские качества подкупают. Хотя уровень игры Дина и снизился по сравнению с матчем с Яном Непомнящим в Астане.

— Гукеш победил, но от него явно ждали больше. Как это можно объяснить?

— Гукеш — очень молодой шахматист, для него это был первый опыт участия в матче на первенство мира. Безусловно, сказалось нервное напряжение. Какие-то отрезки были сильными, но в то же время индиец не показывал такой сильной игры, как на протяжении всего 2024 года. При этом он постоянно давил, держал соперника в напряжении. Так что его победа справедлива.

— Китайский гроссмейстер смог удивить оппонента?

— Начну с того, что у Дина была сильная команда. Помимо Рихарда Раппорта, ему помогал Ни Хуа. Это очень опытный шахматист, который много лет входит в команду 17-й чемпионки мира Цзюй Вэньцзюнь. Удивление же заключается в том, что Лижэнь избрал французскую защиту и остался верен ей на протяжении всего матча. Все-таки французская защита — редкий гость в матчах на первенство мира. Повторюсь, это говорит о том, что у них были серьезные наработки. Не исключаю, что они остались еще с матча с Астаны, так как Дин опять играл лондонскую систему.

Гукеш Доммараджу. Фото AFP

Гукеш надолго закрепится в шахматной элите

— Гукеш раскрыл свою команду только на последней пресс-конференции.

— Было понятно, что ему помогают Гаевский и Дуда. Виши Ананд скорее направлял своего соотечественника стратегически, передавал свой опыт чемпионских матчей. Хотя после победы в 11-й партии мне показалось, что Гукеш не выдержал. Слишком рано примерил на себя корону, не пережил ночь после победы. В 12-й партии Дин был заряжен, а его соперник играл слабо. Был как будто обескуражен. Однако, как правильно говорят в таких случаях, победителей не судят. Гукеш добился своей цели, а содержание игры — это уже другая история.

— Стать чемпионом мира в 18 лет — это фантастика?

— Конечно. Вся Индия ждала, что Гукеш станет новым шахматным королем. Он провел замечательный год, в доминирующем стиле выиграл турнир претендентов и Олимпиаду. В Индии невероятный бум шахмат. Думаю, Гукеша ждет большое будущее. Он надолго закрепится в шахматной элите.

Гукеш Доммараджу. Фото Global Look Press

Акклиматизация будет играть большую роль на ЧМ в Нью-Йорке

— Давайте обсудим приближающийся ЧМ по рапиду и блицу. Шансы кого из россиян вы оцениваете наиболее высоко?

— В первую очередь Яна Непомнящего. Знаю, что он впервые за долгие годы целенаправленно готовился к этому событию, так что будет представлять в Нью-Йорке грозную силу. Конечно, хорошие шансы на медали у Даниила Дубова и Александра Грищука, которые всегда очень сильны в этих контролях. Андрей Есипенко выиграл сильный опен в Катаре и может показать высокий результат. Будет не хватать нашего чемпиона Владислава Артемьева. Радует, что едут и молодые ребята — Арсений Нестеров, Иван Землянский, от них возможны сюрпризы. Понятно, что будет непросто. Состав сильнейший, включая Магнуса Карлсена. Но будем надеяться, что наши ребята порадуют.

— Что скажете про наших девушек?

— Хорошие шансы у Кати Лагно, Вали Гуниной, Насти Боднарук, Полины Шуваловой. Они всегда здорово выступают на крупных турнирах, так что будем надеяться на очередной успех. Но опять же, в США приедут все сильнейшие игроки мира. Плюс это Нью-Йорк, другой континент, акклиматизация имеет значение. Главное — хорошо войти в турнир и чувствовать в себе энергию.

— 31 декабря будете смотреть финальный день блица?

— Да, конечно. Буду переживать за наших ребят, параллельно занимаясь приготовлением салата оливье. Фоном будет фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!». Люблю, когда традиции сохраняются, ведь Новый год — семейный праздник.

— Ваше мнение об изменении формата в блиц-турнире?

— Думаю, что для фаворитов вряд ли что-то изменится. Кто претендует на высокие места, останется в сетке плей-офф. А вот элемент случайности будет практически исключен. Тот же Дубов говорил, что человек из топ-20-30 в хороший день может выиграть ЧМ по блицу. Здесь такая формула может не сработать, и в новом формате шансы андердогов снизятся. Фавориты — это первая пятерка или десятка по рейтингу — в плей-офф будут иметь больше шансов.