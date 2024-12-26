Чемпионат мира по рапиду и блицу 2024: даты и место проведения

Чемпионат мира по рапиду и блицу пройдет в Нью-Йорке

Чемпионат мира по рапиду (быстрые шахматы) и блицу 2024 года пройдет с 26 по 31 декабря.

Событие состоится на Уолл-Стрит в Нью-Йорке (США). 26 — 28 декабря шахматисты будут играть в рапид, а 30 и 31 декабря — в блиц.

Общий призовой фонд открытых турниров составляет 1 миллион долларов. По 90 тысяч выплачивается победителям в рапиде и в блице. У женщин призовой фонд составит 428 500 долларов, из которых по 60 тысяч будет выплачено победителям.

Действующим чемпионом мира по быстрым шахматам и блицу является норвежец Магнус Карлсен. В женских турнирах 2023 года первые места заняли россиянки: Анастасия Боднарук стала чемпионкой по рапиду, а Валентина Гунина — по блицу.