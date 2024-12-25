Чемпионат мира по рапиду, основная информация: даты и расписание, участники и россияне
- Даты и место проведения чемпионата мира по рапиду и блицу
- Формат проведения чемпионата
- Кто одержал победу в прошлом году
- Участники чемпионата мира по рапиду и блицу
- Расписание чемпионата мира по рапиду и блицу (московское время)
- Призовой фонд чемпионата
- Что говорят о чемпионате мира
- Где смотреть партии чемпионата
Даты и место проведения чемпионата мира по рапиду и блицу
Чемпионат мира по рапиду (быстрые шахматы) и блицу пройдет в Нью-Йорке на Уолл-стрит с 26 по 31 декабря.
Формат проведения чемпионата
Запланировано четыре турнира: открытый и женский чемпионаты по рапиду, а также открытый и женский чемпионаты по блицу.
Соревнования в быстрых шахматах будут проходить по швейцарской системе: 13 туров в открытом турнире и 11 в женском. При дележе первого места в рапиде предусмотрен тай-брейк.
В блице регламент претерпел важное изменение по сравнению с предыдущим годом: после первого этапа (13 туров в открытом турнире и 11 в женском) восемь лучших участников в каждом турнире будут продолжать соревноваться по олимпийской системе.
Контроль времени: 15 минут с добавлением 10 секунд за каждый ход в рапиде и 3 минуты + 2 секунды в блице.
Кто одержал победу в прошлом году
Действующим чемпионом мира и по быстрым шахматам, и по блицу является норвежец Магнус Карлсен. В женских турнирах 2023 года первые места заняли россиянки: Анастасия Боднарук стала чемпионкой по рапиду, а Валентина Гунина — по блицу. При этом в стартовом списке шахматисток по рейтингу Боднарук была 51-й, а Гунина — 24-й.
Участники чемпионата мира по рапиду и блицу
Помимо Магнуса Карлсена, в турнире примут участие ряд элитных гроссмейстеров, включая Фабиано Каруану, Алирезу Фируджу и Хикару Накамуру. Российские шахматисты будут играть под нейтральным флагом. В том числе Ян Непомнящий, Даниил Дубов, Александр Грищук и Андрей Есипенко.
Участники недавнего матча на первенство мира по классическим шахматам Дин Лижэнь и Доммараджу Гукеш в Нью-Йорке не выступят.
В женских турнирах примут участие действующие чемпионки Анастасия Боднарук и Валентина Гунина, а также россиянка Катерина Лагно, Александра Костенюк, представляющая Швейцарию, и китаянки Цзюй Вэнцзюнь, Лэй Тинцзе и Тань Чжунъи.
Всего в чемпионате мира сыграют около 300 шахматистов.
Расписание чемпионата мира по рапиду и блицу (московское время)
- 26 декабря, четверг. 22.00. Быстрые шахматы
- 27 декабря, пятница. 22.00. Быстрые шахматы
- 28 декабря, суббота. 22.00. Быстрые шахматы
- 29 декабря, воскресенье. День медиа
- 30 декабря, понедельник. 22.00. Блиц, первый этап
- 31 декабря, вторник. 22.00. Блиц, плей-офф
Призовой фонд чемпионата
Общий призовой фонд открытых турниров составляет 1 миллион долларов. По 90 тысяч выплачивается победителям в рапиде и в блице.
У женщин призовой фонд составит 428 500 долларов, из которых по 60 тысяч будет выплачено победителям.
Что говорят о чемпионате мира
«Из россиян в первую очередь высоко оцениваю шансы Яна Непомнящего. Знаю, что он впервые за долгие годы целенаправленно готовился к этому событию, так что будет представлять в Нью-Йорке грозную силу. Конечно, хорошие шансы на медали у Даниила Дубова и Александра Грищука, которые всегда очень сильны в этих контролях. Андрей Есипенко выиграл сильный опен в Катаре и может показать высокий результат. Будет не хватать нашего чемпиона Владислава Артемьева. Радует, что едут и молодые ребята — Арсений Нестеров, Иван Землянский, от них возможны сюрпризы. Понятно, что будет непросто. Состав сильнейший, включая Магнуса Карлсена. Но будем надеяться, что наши ребята порадуют», — сказал «СЭ» тренер Владимир Поткин.
«Я с оптимизмом смотрю на перспективы Непомнящего на предстоящем чемпионате мира по рапиду и блицу, он находится в хорошей форме. В отдельных моментах я видел того Яна, который может побеждать, в том числе на чемпионате мира. Ему нужно акклиматизироваться, отоспаться, привыкнуть к разнице в часовых поясах. Ян — опытный шахматист, и шансы показать хороший результат у него есть», — сказал ТАСС комментатор Сергей Шипов.
«В прошлом году я была темной лошадкой. В этом — темно-белой лошадкой (смеется). Если серьезно, то доля ответственности повысилась. Постараюсь, чтобы это негативно на меня не повлияло. Не всегда получается руководить этим процессом, но я давно в этом спорте. Должна справиться», — сказала «СЭ» действующая чемпионка по рапиду Анастасия Боднарук.
Где смотреть партии чемпионата
Соревнования с комментариями экспертов будут показывать тематические каналы в YouTube. Видео также могут появляться на онлайн-платформе Rutube. Кроме того, ходы игроков можно отслеживать на сайте Lichess.org.