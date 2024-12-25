Яновский оценил шансы россиян на медали чемпионата мира по рапиду и блицу

Главный тренер сборных России Сергей Яновский высоко оценил шансы российских шахматистов завоевать медали на чемпионате мира по рапиду и блицу.

«Я думаю, что шансы завоевать медали у наших шахматистов неплохие, многие могут успешно выступить. Объективно среди мужчин наибольшие шансы занять призовые места у Яна Непомнящего, но и другие молодые шахматисты могут проявить себя. Еще больше шансов на завоевание медалей у женщин. Очень много и успешно играет Полина Шувалова, которая уже выигрывала бронзу по блицу, а также прошлогодние чемпионки мира Анастасия Боднарук и Валентина Гунина активно готовятся и мечтают повторить свой прошлогодний успех», — цитирует Яновского ТАСС.

Чемпионат мира по рапиду и блицу пройдет в Нью-Йорке с 26 по 31 декабря. В нем примут участие российские шахматисты Непомнящий, Даниил Дубов, Александр Грищук, Андрей Есипенко, Володар Мурзин, Александр Шиманов, Давид Паравян, Александр Рахманов, Арсений Нестеров, Рудик Макарян, Алексей Гребнев, Семен Ханин и Иван Землянский. Среди женщин выступят Екатерина Лагно, Валентина Гунина, Полина Шувалова, Лея Гарифуллина, Анастасия Боднарук и Ирен Люцингер.