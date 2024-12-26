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Сегодня, 14:30

Главный тренер сборной России по шахматам отметил отличную форму Гуниной перед стартом чемпионата мира

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Наставник женской сборной России Сергей Рублевский в интервью «СЭ» рассказал о состоянии самых титулованных российских шахматисток Екатерины Лагно и Валентины Гуниной, которые примут участие в ЧМ-2024 по рапиду и блицу в Нью-Йорке.

— С 12 по 20 декабря вы провели сбор национальной команды. Могли бы рассказать, кто участвовал в нем из участников ЧМ?

— Да, мы регулярно проводим сбор перед ЧМ по рапиду и блицу в Минеральных Водах. В этот раз был довольно расширенный состав. Из девочек, кто отправился в Нью-Йорк, его прошли Валя Гунина, Настя Боднарук и Полина Шувалова. Получается, две действующие чемпионки и призер ЧМ-2022 по блицу. Они много тренировались, набирали форму именно к этому турниру.

— Что скажете про состояние девушек?

— Валя в очень хорошей форме. Как шахматной, так и физической. В прошлом году мне казалось, что она выиграла в Самарканде на морально волевых. Сейчас наша чемпионка чувствует себя гораздо лучше, как никогда в последнее время (у Валентины тяжелое системное аутоиммунное заболевание — волчанка. — Прим. «СЭ»). Надеюсь, что смена часовых поясов не отразится на ней негативно.

— Есть понимание по форме Екатерины Лагно?

— Катя в последнее время не посещает наши сборы. Сначала готовилась к турниру претенденток в Торонто. Сейчас решила посвятить время детям (у Екатерины Лагно четверо детей. — Прим. «СЭ»), и я ее прекрасно понимаю. В Нью-Йорк они едут вместе с Александром (Грищук, супруг Лагно. — Прим. «СЭ»). Поэтому главное, чтобы дети были пристроены. Когда дома спокойно, то и играется лучше.

Отвечая на ваш вопрос, скажу, что Лагно — самая титулованная наша шахматистка (трижды выигрывала ЧМ по блицу). У нее настолько высокий класс, что она всегда один из фаворитов, в какой бы форме ни находилась.

Валентина Гунина. «Класс игры рукой у наших повыше, в рапид и блиц нам проще обыгрывать китаянок». Рублевский — о стартующем ЧМ
Шахматы
Валентина Гунина
Екатерина Лагно
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