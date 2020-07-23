Журавский и Байсангуров договорились о бое 10 августа

Российский боксер Хусейн Байсангуров и представитель Казахстана Александр Журавский договорились о проведении боя. Поединок станет главным событием перенесенного турнира «Короли Нокаутов-4», который пройдет 10 августа в Vegas City Hall.

Организаторы боксерского вечера не исключили, что на мероприятие в ограниченном количестве могут быть допущены и зрители.

На счету 25-летнего россиянина 16 побед, 14 нокаутов и 1 поражение, у 35-летнего Журавского — 13 побед, 11 нокаутов, 6 поражений.