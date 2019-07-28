Жена Дадашева будет выдвигать иск из-за халатности рефери

Супруга скончавшегося российского боксера Максима Дадашева Елизавета Апушкина обвинила рефери поединка с Субриэлем Матиасом в халатности. Девушка пообещала подать иск против него, а также против Атлетической комиссии штата Мэриленд.

– Хочу ответить всем, кто пишет в комментариях, "надо было сдаться, остался бы жив"… да, если бы это было возможно, я с радостью отдала бы свою жизнь взамен его, - написала Апушкина в Instagram. - Отдала бы все на свете, только бы он жил! Чтобы именно он растил своего сына! Чтобы улыбался, шутил, чтобы вырастил его таким же светлым и чистым человеком, каким был сам, вырастил его воином, не преклоняющим колено, научил не сдаваться, идти вперед! Но те, кто пишет подобные комментарии, наверное, очень далеки от спорта! Я имею ввиду не занятия в спортзале, поверьте, они не имеют ничего общего с большим спортом – спортом высших достижений! Там нет места слабости, трусости, там не существует понятия боли и усталости, там нет слов "не могу, не справлюсь"… Они воины, они гладиаторы, они сверхлюди, если хотите! Они никогда не сдаются, они привыкли к боли, их воля, их дух намного сильнее человеческих возможностей! Они – избранные! Именно поэтому, их сотни из миллиардов живущих…

Макс никогда не сдался бы, это его мечта, его жизнь… Именно поэтому, в ринге есть рефери! Именно он должен защищать жизнь и здоровье спортсмена, он обязан остановить бой, если считает, что здоровью спортсмена нанесен ущерб, потому что, сам спортсмен будет идти до конца! Рефери ни разу даже не подошел к Максу, не смотря на количество пропущенных им ударов, не вызвал в угол врача для осмотра! Если бы тренер не остановил бой, рефери бы вызвал его и на 12 раунд. Его халатность и непрофессионализм стоили жизни моему мужу! Я буду судиться с атлетической комиссией штата Мэриленд и выдвигать иск против рефери в ринге.

Напомним, 28-летний спортсмен выступал в категории до 63,5 кг. Поединок, который прошел в Оксон Хилл (США), был прерван после 11-го раунда по просьбе команды россиянина. Счет на тот момент был 109:100, 108:101, 107:102 в пользу Матиаса.

Поединок остановил секундант боксера Бадди Мак-Герт, который заявил, что не мог убедить Дадашева принять это решение, но увидел, что боксер пропускает все больше чистых ударов. Это поражение стало для Дадашева первым на профессиональном ринге. До этого он выиграл 13 боев.