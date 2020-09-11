«Я думал: «Пожалуйста, только не вставай!» Соперник Харитонова рассказал о победе над Тайсоном

Британский боксер Дэнни Уильямс в интервью «СЭ» рассказал о победе над Майком Тайсоном. Бой состоялся 30 июля 2004 года в Луисвилле (Кентукки, США). Уильямс нокаутировал Тайсона в четвертом раунде. 11 сентября британец (54-28) проведет бой по правилам бокса с российским бойцом ММА Сергеем Харитоновым.

— Могли ли вы предположить 16 лет назад, когда побили Майка Тайсона, что в 2020 году по-прежнему будете выступать?

— Нет конечно! Я и подумать об этом не мог. Но так случилось, что та победа сильно изменила мою жизнь. Меня стали приглашать на светские мероприятия, со мной хотели пообедать известные и очень богатые люди, мне начали преподносить подарки, я стал звездой. И так случилось, что благодаря той победе над Майком Тайсоном мне до сих пор платят хорошие деньги. Я по-прежнему выступаю как раз из-за того, что 16 лет назад его нокаутировал.

— Вспомните свои мысли перед стартовым гонгом: напротив вас стоит Майк Тайсон.

— Я был очень спокоен. Выйти против Майка было моей мечтой с самого начала карьеры, и я абсолютно не волновался, я был готов. Бояться было нельзя, потому что именно таким образом подавляющее большинство боксеров ему и проигрывало. Они обделывались еще до стартового гонга. Я знал, что у меня будет шанс, потому что Майк тогда был уже немного не тем, что в конце 1980-х. К тому же я прокручивал наш бой в голове 1000 раз. Я был готов ко всему, что он может показать.

— Как вам удалось выжить в первом раунде? Там было близко к нокдауну?

— Это был нереально! К нокдауну было близко, мои ноги подкосились. Я действительно немного потерялся, но, к счастью, успел обхватить его руками и клинчевать. Чуть-чуть бы я промедлил — и все, мы бы с вами сейчас не общались.

— Когда вы поняли, что он ваш?

— Только когда случился нокаут. Когда он свалился после серии моих попаданий, я повторял про себя: «Пожалуйста, только не вставай!» Я не хотел начинать все заново в следующем раунде, потому что я весь вымахался, я нанес 30 ударов за 30 секунд. Если бы мне пришлось перегруппировываться, неизвестно, чем бы все закончилось. Когда рефери остановил бой, я испытал самое настоящее счастье. (Михаил Потапов)