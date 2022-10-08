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8 октября, 11:13

Вячеслав Дацик вызвал на бой Магомеда Исмаилова

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Вячеслав Дацик.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российский боец Вячеслав Дацик вызвал на бой Магомеда Исмаилова.

Дацик хочет, чтобы поединок прошел по правилам бокса в лиге Hardcore.

«Мага, поздравляю тебя с победой! Ты был настолько круче своего соперника, что он весь бой бегал от тебя и боялся ударить. Во время нашего противостояния я не буду от тебя бегать, и надеюсь, что смогу хотя бы пару раз ударить. Жду нашего боя», — сказал Дацик в видео, которое опубликовал у себя в соцсетях.

В пятницу, 7 октября Исмаилов победил серба Александра Илича единогласным решением судей в боксерском поединке на турнире PRAVDA.

Дацик провел последний бой 24 сентября, тогда он нокаутировал Александра Емельяненко на 13-й секунде первого раунда.

Вячеслав Дацик
Магомед Исмаилов
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