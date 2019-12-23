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Власов и Саламов могут провести бой за титул WBO

16:05
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Россияне Умар Саламов и Максим Власов могут провести бой за вакантный титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе, сообщает ТАСС

Ранее от титула WBO в полутяжелом весе отказался мексиканец Сауль Альварес, завоевавший его в поединке против россиянина Сергея Ковалева.

В рейтинге WBO Саламов занимает второе место, Власов — четвертое. В активе 25-летнего Саламова 25 побед (19 нокаутом) и одно поражение. На счету 33-летнего Власова 45 побед (26 нокаутом) и три поражения.

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