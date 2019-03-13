Владимир Кличко возобновил тренировки. Готовится к возвращению на ринг?

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Владимир Кличко возобновил тренировки, сообщает Sport Arena. Знаменитый боксер тренируется в Киеве. Ранее появились сообщения о том, что он может возобновить карьеру.

До этого появилась информация, что Кличко предлагают миллионов долларов за возобновление карьеры. Такую сумму ему готова заплатить стриминговая платформа DAZN.

По имеющейся информации, все три боя могут быть организованы в 2019 году и пройдут в мае, сентябре и декабре.

Первый из них может пройти в Германии, а два других – на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Вероятные соперники – Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа.