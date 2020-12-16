Валуев не сомневался в досрочной победе Тима Цзю

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал «СЭ» победу Тима Цзю в бое против новозеландца Боуина Моргана. 26-летний австралиец одержал победу нокаутом в первом раунде.

— Я так и говорил, что будет досрочная победа Цзю. Так или иначе Тим будет выезжать за пределы Австралии, чтобы побиться лучшими боксерами. По такому же пути его папа шел. Уверен, что, в принципе, мы скоро будем лицезреть его поединки где-нибудь в Америке 100%.

Тим Цзю — обладатель двух региональных титулов, сын легенды бокса Кости Цзю. Его рекорд на профессиональном ринге — 17 побед (13 — нокаутом) и 0 поражений. Боксер остается непобедимым с момента дебюта 17 декабря 2016 года.

(Звенигородская Екатерина)