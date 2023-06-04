Усик отреагировал на слезы Ломаченко после боя с Хейни

Чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (20-0) не считает слезы экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко (17-3) после боя с абсолютным чемпионом мира в легком весе Девином Хейни (30-0) слабостью.

«Я его люблю. Это мой брат. Я думаю, что эти эмоции были потому, что он общался со своим сыном перед боем, — сказал Усик в интервью Seconds Out. — Наверное, он подумал, что что-то не смог сделать, чтобы порадовать своих детей, фанатов, и поэтому такие эмоции.

Я считаю, что если мужчина выражает свои эмоции, то это не слабость. Это точно не слабость. Это нормально, естественно. Послушайте, это был большой бой».

Хейни победил Ломаченко единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113). Поединок состоялся 20 мая на «MGM Grand Garden» в Лас-Вегасе, США.