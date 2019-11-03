У Ковалева нет серьезных травм после поражения от Альвареса

Российский боксер Сергей Ковалев не получил серьезных повреждений в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом. Россиянин уступил нокаутом в 11-м раунде и не сумел защитить титул чемпиона мира по версии WBO.

— Сергея осмотрели врачи, — цитирует ТАСС представителя организаторов поединка. — Серьезных повреждений нет. Только боль в челюсти.

До этого Альварес становился чемпионом в первом среднем весе, в среднем и втором среднем весе. Он стал четвертым мексиканцем, который смог завоевать чемпионский титул в четырех различных весовых категориях. Ранее это удалось Хуану Мануэлю Маркесу, Хосе Арсе и Эрику Моралесу.