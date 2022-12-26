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Сегодня, 12:07

Тони Харрисон вызвал на бой Тима Цзю

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион мира в первом среднем весе американец Тони Харрисон (29-3) сообщил, что он готов заменить абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе Джермелла Чарло (35-1) и подраться с Тимом Цзю (21-0).

«Я готов заменить Чарло, чтобы Тиму не пришлось еще полгода сидеть без боев», — приводит слова Харрисона Iamboxing.

Как только Чарло получил травму, Цзю подтвердил, что готов встретиться со следующим претендентом на пояс.

Чарло получил травму и его бой с Цзю отложен. Поединок должен был состояться 28 января 2023 года в Лас-Вегасе, США.

Бокс
Тим Цзю
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