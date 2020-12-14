Тищенко считает Поветкина фаворитом в реванше с Уайтом

Двукратный олимпийский чемпион и чемпиона мира по боксу Алексей Тищенко в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от реваншного боя Александра Поветкина и Диллиана Уайта, который потенциально может быть проведен ранней весной 2021 года. Ранее реванш отменили из-за того, что россиянин заразился коронавирусом.

«Думаю, что Александру самому нужен этот бой, потому что первый был достаточно спорный и интересный. Как говорят иностранцы, у Александра был лаки-панч. Нужно доказать, что это была закономерность, а не случайность. На других тоже можно обратить внимание, но после этого боя.

Я сам только переболел коронавирусом, хочу сказать, что возвращаться на свой уровень после этой болезни тяжеловато. Но до весны он успеет восстановиться и набрать форму, время есть. Конечно, если бы был еще промежуточный бой, было бы еще больше времени, тогда было бы лучше. Но, думаю, что все будет нормально. Считаю фаворитом этого боя Александра, так как он выиграл первый и, в принципе, по своему статусу он более титулованный соперник", — сказал Тищенко.

(Екатерина Звенигородская)