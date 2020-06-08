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Тайсон почтил память афроамериканца Джорджа Флойда, встав на колено

22:34
Майк Тайсон. Фото instagram.com
Майк Тайсон. Фото instagram.com
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Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон опубликовал новый пост в Instagram. 53-летний американец показал подписчикам фото, на котором он стоит на одном колене, поддержав таким образом протесты в США после гибери афроамериканца Джорджа Флойда.

25 мая полицейские задержали Флойда в Миннеаполисе. Во время ареста светлокожий офицер Дерек Човин надавил на шею задержанному, когда тот лежал на земле. После этого 46-летний Флойд скончался, что вызвало волнения в США. Позже в поддержку протестующих высказались многие публичные люди, в том числе спортсмены. По всей стране проходят массовые акции протеста. В знак солидарности многие участники митингов и сами полицейские встают на колено.

Тайсон провел последний бой 11 июня 2005 года против ирландца Кевина Макбрайда, где уступил сопернику.

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