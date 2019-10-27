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Стивенсон стал чемпионом мира по версии WBO благодаря победе над Гонсалесом

09:09

Американский боксер Шакур Стивенсон победил другого представителя США Джоэта Гонсалеса. Бой состоялся в Рино (Невада, США). Спортсмены оспаривали титул чемпиона мира в полулегком весе по версии (WBO).

Бой продолжался все 12 раундов, но по решению судей Стивенсон победил уверенно — 119-109, 119-109, 119-109. 23-летний Стивенсон одержал 13-ю победу в 13 поединках (семь нокаутов). 26-летний Гонсалес потерпел первое поражение после 23 побед.

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