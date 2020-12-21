Шведенко победил Осипова в главном поединке турнира в Петербурге

В главном поединке турнира «Короли нокаутов» в Санкт-Петербурге российский боксер Евгений Шведенко победил своего соотечественника Артура Осипова. Спортсмены бились за вакантный титул WBC International в суперсреднем весе.

Поединок продлился все 10 раундов. Шведенко победил единогласным решением судей (99-91, 99-91, 100-90).

30-летний Шведенко одержал 14-ю победу (6 нокаутов) на профессиональном ринге. У 31-летнего Осипова 16 побед (11 нокаутов), три поражения и одна ничья.

Все поединки турнира в прямом турнире показал YouTube-канал «Ушатайка : Спорт-Экспресс».