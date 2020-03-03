Сергей Ковалев: «Сегодня начал подготовку к следующему бою. Дата и соперник станут известны скоро»
Четырехкратный чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев прибыл в Калифорнию для подготовки к следующему бою.
— Сегодня начинаю свой тренировочный лагерь к предстоящему бою. Дата и соперник будет известны в ближайшее время. Следите за новостями, — написал в своем Instagram Ковалев.
??И снова к началу, начать всё сначала, что для меня уже не ново, потому что, это профессиональный бокс? Сегодня начинаю свой тренировочный лагерь к предстоящему бою. Дата и соперник будет известно в ближайшее время. Следите за новостями. #крашер #Ковалёв #бокс #чемпион _______________________________??Back to beginning to start from beginning, what's now new for me, because it's boxing ? #krusher #Kovalev
В своем последнем бою Ковалев уступил нокаутом в 11-м раунде мексиканцу Саулю Альваресу и лишился титула WBO.