Сергей Ковалев: «Сегодня начал подготовку к следующему бою. Дата и соперник станут известны скоро»

Четырехкратный чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев прибыл в Калифорнию для подготовки к следующему бою.

— Сегодня начинаю свой тренировочный лагерь к предстоящему бою. Дата и соперник будет известны в ближайшее время. Следите за новостями, — написал в своем Instagram Ковалев.

В своем последнем бою Ковалев уступил нокаутом в 11-м раунде мексиканцу Саулю Альваресу и лишился титула WBO.