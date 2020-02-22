Сауль Альварес: «Фьюри в бою с Уайлдером должен делать все правильно до последней секунды»

Чемпион WBA в среднем весе Сауль Альварес прокомментировал предстоящий матч-реванш между чемпионом WBC в тяжелом весе Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри.

— Это будет очень интересный бой, — приводит слова Альвареса BoxingScene. — Если Тайсон будет делать все правильно до последней секунды боя, то я вижу, что у него больше шансов победить. Он должен провести идеальный бой. Тайсон очень хорошо двигается и очень умен на ринге. Но мы знаем, что Уайлдер обладает действительно впечатляющей мощью. Он может в любой момент закончить бой одним ударом.

Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе пройдет 23 февраля в Лас-Вегасе на Grand Arena.