Рой Джонс принял вызов Бернарда Хопкинса

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев во вторник на своей странице в Instagram разместил видеообращение 54-летнего американца Бернарда Хопкинса, который вызвал на поединок 50-летнего боксера из США Роя Джонса-младшего. Спустя час на это заявление отреагировал Рой Джонс-младший.

— Я готов! Можем встретиться в любом месте и в любое время. Я своих слов на ветер не бросаю. Я уже давно ждал возможности провести подобный бой, так что давай, — сказал американец, чье видеобращение также опубликовано в Instagram Кремлева.

Президент WBA Жилберто Мендоса ранее заявил, что организация сделает титульным этот бой, который продлится четыре раунда. А Кремлев в свою очередь добавил, что Федерация бокса России готова провести такой поединок в Москве.

Рой Джонс и Бернард Хопкинс дважды встречались на ринге. Сначала в 1993 году сильнее оказался Джонс, а в 2010 году — Хопкинс.

В активе бывшего чемпиона мира в пяти весовых категориях Роя Джонса 66 побед и девять поражений. Свой последний бой американец провел в феврале 2018 года. На счету бывшего абсолютного чемпиона мира в среднем весе Хопкинса 55 побед, восемь неудач и две ничьи. В последний раз он выходил на ринг в декабре 2016 года.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв во вторник на своей странице в Instagram @umar_kremlev разместил видеообращение 54-летнего американца Бернарда Хопкинса, который вызвал на поединок 50-летнего боксера из США Роя Джонса-младшего. Спустя час на это заявление отреагировал Рой Джонс-младший.

«Я готов! Можем встретиться в любом месте и в любое время. Я своих слов на ветер не бросаю. Я уже давно ждал возможности провести подобный бой, так что давай», — сказал американец, чье видеобращение также опубликовано в Instagram Кремлёва.

Президент WBA Жилберто Мендоса ранее заявил, что организация сделает титульным этот бой, который продлится четыре раунда. А Кремлёв в свою очередь добавил, что Федерация бокса России готова провести такой поединок в Москве.

Рой Джонс и Бернард Хопкинс дважды встречались на ринге. Сначала в 1993 году сильнее оказался Джонс, а в 2010 году — Хопкинс.

В активе бывшего чемпиона мира в пяти весовых категориях Роя Джонса 66 побед и девять поражений. Свой последний бой американец провел в феврале 2018 года. На счету бывшего абсолютного чемпиона мира в среднем весе Хопкинса 55 побед, восемь неудач и две ничьи. В последний раз он выходил на ринг в декабре 2016 года.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв во вторник на своей странице в Instagram @umar_kremlev разместил видеообращение 54-летнего американца Бернарда Хопкинса, который вызвал на поединок 50-летнего боксера из США Роя Джонса-младшего. Спустя час на это заявление отреагировал Рой Джонс-младший.

«Я готов! Можем встретиться в любом месте и в любое время. Я своих слов на ветер не бросаю. Я уже давно ждал возможности провести подобный бой, так что давай», — сказал американец, чье видеобращение также опубликовано в Instagram Кремлёва.

Президент WBA Жилберто Мендоса ранее заявил, что организация сделает титульным этот бой, который продлится четыре раунда. А Кремлёв в свою очередь добавил, что Федерация бокса России готова провести такой поединок в Москве.

Рой Джонс и Бернард Хопкинс дважды встречались на ринге. Сначала в 1993 году сильнее оказался Джонс, а в 2010 году — Хопкинс.

В активе бывшего чемпиона мира в пяти весовых категориях Роя Джонса 66 побед и девять поражений. Свой последний бой американец провел в феврале 2018 года. На счету бывшего абсолютного чемпиона мира в среднем весе Хопкинса 55 побед, восемь неудач и две ничьи. В последний раз он выходил на ринг в декабре 2016 года.