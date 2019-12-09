Экс-чемпион мира по боксу Рой Джонс высказал свое мнение о ситуации с допингом в российском спорте. Сегодня вопрос о возможных санкциях рассматривает исполком ВАДА на заседании в Лозанне.

— Если вы отстраняете всю сборную из-за ошибок ряда спортсменов, это несправедливо по отношению к остальным, — цитирует Джонса RT. -В некоторых дисциплинах допинг вообще ничего не меняет. Так зачем отстранять также и их представителей? Они же тут ни при чем. Хотите кого-то наказать — наказывайте виновных, вид спорта, в котором действительно были нарушения. Не нужно ломать жизни детей, которые просто следуют за своей мечтой, как когда-то было и со мной. Они мечтают выступать на Олимпийских играх, мировых первенствах, на других соревнованиях. Из любви к спорту и своей стране они просто хотят выйти на старт под своим флагом в надежде занять первое место и доказать, что их родина — одна из лучших в мире. Нельзя их наказывать.

Участники заседания рассмотрят рекомендации независимого комитета по соответствию (CRC) относительно статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА). 25 ноября было рекомендовано запретить России проводить международные соревнования в течение четырех лет, допускать до крупнейших международных соревнований только «чистых» российских спортсменов в нейтральном статусе и лишить сборную России возможности выступления в течение четырех лет под своим флагом на крупных турнирах.